انتخابات العراق.. المفوضية والبرلمان يبحثان الملف

يبحث البرلمان العراقي، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، قانون الانتخابات الجديد، وإقامتها في موعدها المحدد مايو المقبل من عدمه.

ووفق مصادر عراقية لصحيفة "الحياة"، فإن مفوضية الانتخابات أصدرت تعليمات سمحت من خلالها بإمكان مشاركة حزب سياسي بأكثر من لائحة في الانتخابات.

وكان إعلان مسؤولين في حزب "الدعوة"، الذي يرأسه نوري المالكي، عن تمثيل الحزب في لائحتين منفصلتين للعبادي والمالكي قد فجر الكثير من الاعتراضات.

وتركز أغلبها على وجود نصوص في قانوني الأحزاب والانتخابات، يفهم منها عدم جواز مشاركة أي حزب بأكثر من لائحة في الانتخابات.