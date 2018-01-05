بريطانيا تحذر: مخاطر داعش لم تنته بعد

حذر وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون، من أن مخاطر #تنظيم_داعش "لم تنته بعد" رغم هزيمته في العراق.

وقال ويليامسون، خلال مؤتمر صحافي عقده في #بغداد الخميس، إن الحرب ضد تنظيم داعش "تدخل مرحلة جديدة"، وأعرب عن التزام حكومته بمواصلة العمل مع الائتلاف الدولي بقيادة #الولايات_المتحدة لمطاردة مقاتلي التنظيم المتطرف في #سوريا وخارجها.

وأضاف وليامسون الذي بدأ زيارة رسمية لم يعلن عنها للعراق الخميس أن حكومته مصممة على "كسب الحرب على #الإنترنت ومنع دعايتهم (تنظيم داعش) من تجنيد المزيد من المقاتلين المتطرفين، أو التسبب في مزيد من الاعتداءات ضد الأبرياء".

كما وقع وليامسون على بيان النوايا مع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي لاستثمار 10 ملايين جنيه استرليني (13.5 مليون دولار) لتعزيز جهود #مكافحة_الإرهاب العراقية.

وكان العراق قد أعلن في الشهر الماضي هزيمة تنظيم داعش بعد أكثر من 3 سنوات من القتال الشرس في شمال وغرب البلاد.