العبادي: خطط الوقيعة بين "الحشد" والجيش العراقي فشلت

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الأحد، أن محاولات البعض لإثارة الجيش العراقي ضد الحشد الشعبي فشلت.

وفي سياق دفاعه عن ميليشيا الحشد قال العبادي إنه لا ينبغي التفريق بين صنوف القوات العراقية موضحا أن ميليشيا الحشد تعتبر قوة نظامية تأتمر بأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ودعا #حيدر_العبادي، مجدداً إلى الحفاظ على النصر ودعم الاستقرار الأمني والاستفادة من الدرس القاسي بسيطرة تنظيم داعش على المحافظات العراقية، مشدداً على أن السلاح يجب أن يبقى في إطار الدولة.

وقال العبادي خلال احتفالية أقيمت في محافظة النجف بمناسبة #النصر على تنظيم #داعش، إنه يجب ألا ننسى الفاجعة الكبيرة باحتلال داعش للمدن العراقية وإلحاقه دمارا كبيرا بها، وما نتج عن ذلك من نزوح كبير.

وتابع قائلا إنه من الأفضل عدم الانجرار إلى هذه الخلافات حتى لا تضيع الإنجازات التي تم تحقيقها ويتم الانشغال عن إعادة الإعمار.

وتحدث العبادي عن ملف محاربة الفساد قائلا إن حكومته لن تتمكن من القيام بالإصلاحات المطلوبة بوجود الفاسدين.