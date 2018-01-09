العراق.. أربيل تحذر من عمليات التعريب في كركوك

حذر رئيس وزراء حكومة إقليم #كردستان العراق نيجيرفان #بارزاني الاثنين، مما سمَّاه محاولات التعريب الجارية في مدينة #كركوك ، معبراً عن أمله في أن تضع #بغداد حداً لتلك المسألة.

وحول عملية التعريب هذه قال: "أحب أن أؤكد أننا أمام مسألة مهمة جدا، نحن قلقون جداً ونترقب كل هذه الخطوات من قبل الحكومة العراقية بكل قلق، وأعتقد أن هذه الخطوات التي تتخذها بغداد ستكون سبباً في مزيد من المشاكل في هذه المناطق. "

وتابع قائلاً: "نتمنى أن يكون لبغداد موقف واضح من هذه التصرفات، وأن لا تسمح بهذه التجاوزات لأن الحل لا يكمن في هذه التصرفات، بل في خارطة طريق ضمن مادة دستورية، وأعتقد أن التفكير في كيفية تنفيذ هذه المادة الدستورية التي صوت عليها الشعب العراقي بأغلبية ساحقة هو الحل الأنسب والأفضل."

وعلى صعيد آخر، أشار بارزاني إلى أن صادرات نفط الإقليم لا تكفي لسد مرتبات الموظفين في الإقليم.