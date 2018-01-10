العبادي يطالب المحكمة الاتحادية بتقرير مصير الانتخابات

يتواصل الجدل بين رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وقوى سياسية تسعى إلى تأجيل موعدها بحجة وجود معوقات سياسية وأخرى تقنية تحول دون إجرائها.

من جهته، صرح مصدر برلماني لـ"الحدث" أنه في حال لم تقدم المحكمة الاتحادية رأيها من دستورية تأجيل موعد الانتخابات بناء على طلب العبادي، فسيتم طرح الملف داخل البرلمان للتصويت عليه.

وكان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، قد أعلن قبل يومين أن جدول جلسة أعمال البرلمان ستتضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون الموازنة العامة لعام 2018.

وما بين الرافض والمؤيد لإجراء الانتخابات في موعدها من عدم، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن استمرارها بتسجيل التحالفات الانتخابية إلى يوم غد، مؤكدة أن عدد الكتل التي قدمت طلباً للتسجيل بلغ حتى الآن 19 تحالفاً انتخابياً وأن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات وصل إلى أكثر من 24 مليون ناخب.

كما أكدت المفوضية أيضاً أنها مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الإلكترونية للعراقيين في مراكز التسجيل بمعظم محافظات البلاد.