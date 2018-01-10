المطلك: العراق سيواجه كارثة إن أجريت الانتخابات بموعدها

أكد صالح المطلك، رئيس ائتلاف العربية ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق، أن العراق مقبل على كارثة إن تم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وشدد على أن نزوح أهالي المناطق الغربية بسبب الحرب على "داعش"، وبسبب الفياضانات، سيخل في التوازن داخل البرلمان والحكومة.

وكانت مصادر سياسية عراقية أفادت لصحيفة "الحياة" أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لإصدار فتوى دستورية تمنع تأجيل الانتخابات.

وأوضحت المصادر أن العبادي سيقدم خلال الأيام المقبلة استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول الجدل بشأن إمكان تأجيل الانتخابات، وأن الأخيرة ستصدر قراراً يعتبر التأجيل غير دستوري.

كما طالب العبادي البرلمان بإقرار موعد الانتخابات الذي حددته حكومته، وهو 12 من مايو المقبل.