زلزال يهزعدة مناطق بالعراق منها بغداد والسليمانية

قال سكان ووسائل إعلام رسمية إن زلزالا هز العاصمة العراقية #بغداد ووسط البلاد الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش).

وذكر شهود أن #الزلزال وتوابعه أثاروا بعض الفزع في وسط بغداد حيث غادر السكان المباني.

وذكر التلفزيون الرسمي أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة أو سقوط ضحايا. ولم تتأثر خدمات الكهرباء والإنترنت في وسط بغداد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال 5.5 درجة.

وضرب زلزال قوي منطقة الحدود الإيرانية العراقية في نوفمبر تشرين الثاني مما أسفر عن مقتل 530 على الأقل في إيران وستة في إقليم كردستان العراق.