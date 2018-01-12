العراق: لا تمديد لفترة تسجيل التحالفات الانتخابية

أغلقت مفوضية #الانتخابات_العراقية، باب تسجيل التحالفات السياسية التي ستقود الانتخابات العراقية في مايو المقبل.

وأكدت المفوضية أن لا تمديد لفترة تسجيل هذه التحالفات التي انتهت الخميس، على الرغم من أن اطرافا سياسية ترجّح إعادة فتحه مرة أخرى.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية إن المفوضية انتهت من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية، مضيفا أن الأحزاب السياسية المجازة والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة.

من جهته، أعلن الأمين العام لتجمع العدالة والوحدة عامر الفايز عن تشكيل تحالف "الفتح" الانتخابي الجديد برئاسة أمين عام منظمة بدر هادي العامري وسيضم عددا من فصائل الحشد الشعبي وخمسة عشر حزبا.

كما أشارت مصادر حزبية الى تشكيل تحالف آخر يضم 28 حزبا بقيادة أياد #علاوي وسليم #الجبوري وصالح المطلك.