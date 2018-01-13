لأول مرة منذ استفتاء كردستان.. وفد رسمي من أربيل ببغداد

أفادت شبكة "رووداو" الكردية أن وفداً حكومياً من إقليم كردستان، سيتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية للاجتماعِ مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي ووزراء آخرين.

وأضافت أن وزير الداخلية في حكومة إقليم #كردستان، كريم سنجاري سيترأس وفد الإقليم. ومن المقرر أن يناقش الوفد #رفع_الحظر عن #الرحلات_الجوية الدولية في مطاري #أربيل والسليمانية، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي.

وتعتبر الزيارة الرسمية الأولى بين بغداد وأربيل بعد استفتاء استقلال كردستان في سبتمبر الماضي.

وكانت #الحكومة_العراقية قد علّقت جميع الرحلات الجوية العامة إلى مطاري أربيل والسليمانية بدءاً من 29 سبتمبر الماضي، أي بعد 4 أيام فقط من إجراء #الاستفتاء في إقليم كردستان.

ومددت سلطة الطيران المدني العراقية، نهاية ديسمبر، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري #أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لشهرين، أي لغاية 28 فبراير المقبل. ويستثني القرار الرحلات الداخلية في الإقليم.