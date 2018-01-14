البرلمان العراقي يؤجل جلسة مناقشة قانون الانتخابات

أفاد مراسل "الحدث" في بغداد بتأجيل رئاسة البرلمان العراقي مناقشة التصويت على قانون الانتخابات وبحث تأجيلها أو تنظيمها في وقتها المحدد إلى الخميس.

ويأتي التأجيل بسبب تنامي الخلافات بين الأطراف السياسية الساعي بعضها لإدخال تعديلات على قانون الانتخابات بينما ترفضها أطراف أخرى.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن في بيان له في وقت سابق، عن تشكيل "ائتلاف النصر" العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً المؤمنين بهذا الفكر والكيانات السياسية للانضمام للائتلاف الوطني الجديد.

وأوضح العبادي أن "ائتلاف النصر" سيعمل لصالح كل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية بما يحفظ التضحيات التي بذلت خلال المعارك التي خاضها العراق ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، كما سيحارب الفساد والمحاصصة بكل أشكالها ويفسح المجال أمام الكفاءات الوطنية.