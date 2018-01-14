انتحاري بحزام ناسف يهاجم حاجزاً أمنياً شمال بغداد

قتل خمسة أشخاص على الأقل السبت في هجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفا قرب حاجز للقوات الأمنية في شمال #بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وقال ضابط في الشرطة لوكالة فرانس برس طالباً عدم كشف هويته أن خمسة أشخاص قتلوا في الهجوم بحسب حصيلة جديدة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 11 شخصا بجروح.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان أن الانتحاري استهدف حاجزا للقوات الأمنية في ساحة عدن بمنطقة #الكاظمية في شمال #بغداد ، ما أدى إلى إصابة عناصر من الشرطة ومدنيين.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

يذكر أنه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم داعش. ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية.