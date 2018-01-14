انتخابات العراق.. العبادي وقادة الحشد في "تحالف النصر"

بعد أن اتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، السبت، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة "النصر والإصلاح"، بعيداً عن "غريمه" نوري #المالكي ، على أن يقود الأخير قائمة ائتلاف دولة القانون، تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة، اتضحت أكثر صورة تحالفات العبادي.

فقد أعلن مساء السبت عن تحالف جديد حمل اسم " #نصر_العراق " برئاسة العبادي و تحالف "الفتح" الذي يضم قيادات وكيانات من الحشد الشعبي.

وأعلن ائتلاف نصر العراق في بيان أنه سيبدأ معركة البناء والإعمار بعد أن تحررت كل أراضي العراق .

كما أكد انفتاحه على كافة القوى الوطنية العراقية من كل التوجهات، مشدداً على نيته تأسيس مسار سياسي جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور .

إلى ذلك، أشار إلى نيته وعزمه العمل على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد .

يذكر أن تحالف الفتح يضم #منطمة_بدر برئاسة هادي العامري، والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد، و ١١ حزبا وكيانا آخرين منهم المجلس الأعلى الإسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم.

أما تحالف النصر التابع للعبادي فقد انضمت إليه كتلة الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ، فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل اسم (بيارق الخير) .