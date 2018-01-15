شاهد.. اللحظة الأولى لتفجيري ساحة الطيران وسط بغداد

أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى التي أعقبت التفجيرين الانتحاريين، اللذين استهدفا ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الاثنين، وخلفا 38 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

وأظهر الفيديو حجم الدمار الذي خلفه التفجيران، كما ظهرت جثث الضحايا ملقاة في الشارع وسط هلع المارة.

عاجل ___ اللحظات الاولى لتفجير ساحة الطيران وسط العاصمة #بغداد pic.twitter.com/ZCSZ8bvbqZ — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 15, 2018

وتعتبر ساحة الطيران مركزاً تجارياً مهماً في العاصمة، وتعتبر نقطة تجمع للعمال الذين ينتظرون يومياً منذ الصباح الباكر للحصول على عمل. واستُهدفت تلك المنطقة مراراً في السابق، باعتداءات دامية.

وقد سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، فيما ضربت الشرطة طوقاً أمنياً في محيط المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد نحو شهر من إعلان العراق "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش". ومع ذلك، لا تزال خلايا للتنظيم تنشط في مناطق شمال العاصمة العراقية، وقادرة على شن هجمات دامية.