العبادي: لا تأجيل للانتخابات ولا تفاوض لإدخال المسلحين

تطفو على السطح في الساحة العراقية مشكلة جديدة، فبين إنشاء تحالفات جديدة والانسحاب، لم يحسم بعد موعد إجراء #الانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية إنهم سيضطرون للاعتذار عن إجراء الانتخابات بموعدها إذا لم تصل الأموال.

وقابل هذا الموقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتجديد تمسكه بموعد الانتخابات في الثاني عشر من مايو المقبل، رافضاً فكرة التأجيل بشكل مطلق.

وأشار العبادي في تصريحاته إلى رفضه إجراء أي تفاوض مع أي جهة لإدخال من سمَّاهم بالمسلحين في #الانتخابات.

وأكد على ضرورة أن تكون #العملية_السياسية مرتكزة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية بحسب تعبيره.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمنع أي تلاعب قد يحصل.

ولفت إلى واجب الدولة لتحقيق ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات وموظفيها.