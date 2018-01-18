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العبادي يبحث عن مرشحين لقائمته ويقبل الطلبات إلكترونيا

المصدر: بغداد – فرانس برس
رئيس الوزاء العراقي حيدر العبادي (أرشيفية)
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في سابقة عراقية، بدأ رئيس الوزراء حيدر #العبادي عملية بحث عن مرشحين للائحته "النصر" التي سيخوض فيها الانتخابات المقبلة، عبر إطلاق نافذة إلكترونية لتقديم ترشيح الطامحين لنيل العضوية البرلمانية.

وتُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في #العراق الذي يرتقب أن ينظم انتخاباته التشريعية في 12 أيار/مايو المقبل، في رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003.

وأطلق العبادي نافذة إلكترونية تتيح لمن يرغب في الترشح ضمن ائتلافه الانتخابي، التقديم بشكل مباشر في إطار شروط عدة، أبرزها أن يكون المرشح حاصلا على تأييد 500 شخص من الناخبين في مدينته.

وأكد العبادي أن هذه النافذة تأتي "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانسجاما مع الرغبة الصادقة للجماهير في اختيار الأكفأ والأفضل، وإيمانا منا بضرورة توسعة المشاركة الجماهيرية على نحو يلبي طموحات أبناء شعبنا في التحرر".

وأضاف أن الخطوة تأتي أيضا "تأكيداً لشغل المناصب وفق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب".

ومن بين شروط تقديم الترشيح أيضا، أن لا يقل عمر المرشح عن 30 عاماً عند الترشيح، أن لا يكون مشمولا بقانون هيئة المساءلة والعدالة أو أي قانون آخر يحل محله، وأن يكون حاصلاً على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها، كما ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.

كلمات دالّة

#العبادي, #العراق, #الانتخابات العراقية, #ائتلاف النصر, #تحالف النصر, #حزب الدعوة, #بغداد

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