انخفاض بنسبة 60% في عدد قتلى الهجمات الإرهابية بالعراق

شهد العام الماضي انخفاضاً هائلاً في أعداد الأشخاص، الذين قتلوا بأعمال "إرهابية" في #العراق، حسب ما ذكره تقرير نشره "مركز جينز لأبحاث الإرهاب والتمرد" البريطاني.

وعلى الرغم من العنف المستمر في كلا البلدين، فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى جراء هجمات تشنها تنظيمات على غرار تنظيم #داعش.

ففي العراق قُتل 3378 شخصاً في #هجمات مسلحين عام 2017، مقابل 8437 قتيلاً عام 2016، أي بانخفاض بمعدل 60%، وفق مركز جينز.

ولا يشمل التقرير المقاتلين الذين قتلوا في الهجمات، ولا العدد الكبير من الناس الذين قتلوا في الغارات الجوية.

وبالرغم من فقدان تنظيم داعش مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا والعراق التي كان يسيطر عليها العام الماضي، فإن التنظيم لا يزال المنظمة "الإرهابية الأكثر نشاطاً في العالم"، من حيث عدد الهجمات.

وقام تنظيم داعش بقتل 6499 شخصاً في هجمات العام الماضي، بانخفاض 40% مقارنة بعام 2016.

وبالرغم من انخفاض عدد القتلى في سوريا والعراق بسبب الهجمات، فإن حجم "الإرهاب" في هذين البلدين لا يزال متقدماً ولا مثيل له في العالم.

وعلى الصعيد العالمي فقد انخفض عدد القتلى من الهجمات من 27 ألفاً و697 قتيلاً عام 2016 إلى 18 ألفاً و475 العام الماضي.