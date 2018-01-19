الجبوري: من صلاحيات "النواب" رفض وتغيير موعد الانتخابات

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، الخميس، أنه من حق مجلس النواب التعديل أو التغيير أو رفض موعد الانتخابات.

وقال في مقابلة مع قناة "العربية": "نعم بالإمكان الرفض، وبإمكاننا أن نضيف موعداً آخر، خصوصاً أن هناك ضوابط وضعتها الحكومة تتعلق بالنازحين وحملة السلاح، وبإيجاد البيئة وكذلك الانتخابات الإلكترونية البرلمان، يملك هذه الصلاحية".

وكان البرلمان العراقي قد فشل، الخميس، بتحديد موعد الانتخابات ورفع جلسته إلى السبت المقبل، فيما اعتبرت واشنطن تأجيل الانتخابات العراقية تقويضاً للدستور وإضراراً بالتطور الديمقراطي في العراق على المدى البعيد.

ورفض رئيس البرلمان العراقي التصريحات الأميركية بأن عدم حصول الانتخابات قد يدخل العراق في نفق مظلم، لافتاً إلى أنه من المهم أن تتولد الثقة في العملية السياسية.

وأضاف: "الحجة المطروحة هي عدم حصول الانتخابات قد يدخل العراق في نفق مظلم ولكن البديل أن يحدث حالة من الاستقرار وهو الأهم، ولذلك من المهم أن تتولد الثقة بأن نمضي باتجاه عملية سياسية تتجاوز كل أخطاء المرحلة السابقة".

وأوضح الجبوري أن السبب وراء عملية التصويت السري في الانتخابات المقبلة هو إتاحة الفرصة لكل نائب أن يدلي برأيه بعيداً عن ضغوط كتل الأعضاء السياسية والتأثير والبعد الإعلامي.

وقال الجبوري إن التقديرات الأولية تشير إلى ضعف مشاركة ناخبي المناطق المستعادة قريباً من "داعش".