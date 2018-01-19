الجبوري يطالب الحكومة العراقية بسرعة إعادة النازحين

أعرب النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف "ديالى التحدي"، اليوم الجمعة، عن استغرابه لادعاءات الحكومة بتوفيرها مستلزمات العودة للنازحين.

وكشف النائب الجبوري، عن امتناع حكومة ديالى المحلية من إعادة النازحين في ناحية جلولاء "منطقة التجنيد" إلى بيوتهم ومناطق سكناهم بحجة نيتها إعادة توزيع الأراضي فيها، حيث لم يسمح للمواطنين العائدين من إعادة إعمار دورهم بحجة أن هناك أوامر بإعادة توزيع الأراضي السكنية حسب الاستحقاق، وهو ما يعتبره "تحالف ديالى" التحدي إجراءات تعيق عودة النازحين الى مدنهم المحررة ومساكنهم .

ووصف رئيس تحالف "ديالى التحدي" محاولات الجهات الحكومية بالتسويف والالتفاف على الدعوات وطالب بإنهاء ملف النازحين واستكمال شروط إعادتهم إلى مناطق سكناهم، وأكد على مواقف تحالفهم المشككة بعدم قدرة الحكومة الاتحادية على إنفاذ أوامرها وقراراتها لإنهاء معاناة أهلنا النازحين في مدن وقرى ديالى.

وطالب النائب صلاح الجبوري رئيس تحالف "ديالى التحدي" الدكتور حيدر العبادي بصفته رئيسا "لحكومة كل العراقيين تحمل مسؤولياته القانونية والدستورية في تأمين عودة كريمة وسريعة لنازحي مدن ديالى بدون استثناء وتهيئة الظروف والإمكانات المناسبة لدعم استقرارهم.