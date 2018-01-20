برلمان العراق يجتمع الأحد لبحث موعد وقانون الانتخابات

قاطع تحالف القوى العراقية، السبت، جلسة البرلمان العراقي للتصويت على موعد الانتخابات، بينما يجتمع البرلمان غداً لبحث الاتفاق بشأن موعد وقانون الانتخابات المنتظرة.

وبدأ مجلس النواب جلسة للتصويت على موعد إجراء الانتخابات بحضور 220 نائباً. وأرسل البرلمان العراقي، طلباً للمحكمة الاتحادية للبت بموعد الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وصوت 123 نائباً يمثلون الكتل السنية والكردية قبل يومين على تأجيل الانتخابات في الجلسة الماضية بعد أن انسحب نواب التحالف الوطني إلى جانب نواب كتلة التغيير الكردية، ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني في الجلسة.

من جهته، أكد النائب رعد الدهلكي، عن تحالف القوى العراقية، أن الاجتماع الذي عقده تحالف القوى شدد على عدد من الرؤى في مقدمتها دعوة الحكومة إلى مجلس النواب للوقوف على مدى تطبيق الشروط التي حددها مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات.

وقال إن الرؤية الثانية هي تأجيل الانتخابات بشكل عام أو عدم إجراء الانتخابات في المحافظات التي احتلها تنظيم داعش.

وأضاف أن الرؤية الثالثة تتضمن عدم الدخول إلى جلسة مجلس النواب في حالة فرض الهيمنة من قبل بعض القوى السياسية في تحديد موعد إجراء الانتخابات دون الاكتراث بموقف التحالف وما تمثله من شريحة مهمة من شرائح المجتمع العراق.