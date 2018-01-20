العراق: أضخم سرقة سعات إنترنت.. بـ47 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة في #العراق، الجمعة، ضبط أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الهيئة في بيان، إن فريقا من مكتب تحقيقات النزاهة في كركوك، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات، ضبط أكبر عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر ‎الكابل الضوئي بمشروع #سيمفوني في العراق.

و #الكابل_الضوئي مشروع تابع لوزارة الاتصالات العراقية، يتم من خلاله نقل سعات الإنترنت بين المحافظات.

ووقعت عملية الضبط في موقعي شركتي "إيرثلنك" و IQتابعتين للقطاع الخاص تقدمان خدمة #الإنترنت، حسب الهيئة.

وأضافت الهيئة أن عمليات التهريب المضبوطة وصلت إلى 47 لمدا، إذ تبلغ كلفة الواحدة منها مليون دولار أميركي شهريا. وأوضحت أن مجموع الكلفة المُهرَّبة التي تم ضبطها تبلغ 47 مليون دولار.

والـ"لمدا" وحدة قياس سعات الإنترنت التي تدعَى 10G وتابعت الهيئة أنه تم ضبط أجهزة التراسل الخاصة بعملية التهريب، فضلاً عن إيقاف مدير موقع "إيرثلنك" في محافظة #كركوك.

ويتراوح متوسط المبالغ المالية التي يدفعها مشتركو خدمة الإنترنت في العراق 50 ألف دينار عراقي (نحو 40 دولارا أميركيا).

ومنذ عام 2003 تفرض شركات القطاع الخاص سيطرتها على خدمة الإنترنت في عموم البلاد، إلى جانب شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص التي تستحوذ على إدارة خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد.

ويعد العراق واحدا من أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.