العبادي يلتقي بارزاني لبحث حل الأزمة بين بغداد وأربيل

استقبل رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، في بغداد، السبت، وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، #نيجرفان_بارزاني، لبحث سبل حل الأزمة العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً لبيان رسمي.

وضم الوفد الكردي نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم السابق، فؤاد حسين.

وأشار البيان الصادر عن رئاسة الحكومة العراقية إلى أن الطرفين ناقشا "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".

كما أكد العبادي خلال اللقاء "وحدة وسيادة العراق، وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي"، مشدداً على "أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات"، وفق المصدر.

ومنذ الاستفتاء في الإقليم الشمالي حول استقلاله في أيلول/سبتمبر الماضي، ضاعفت #بغداد تدابيرها العقابية ضد #أربيل، ففرضت حظراً على الرحلات الدولية من مطار أربيل والسليمانية وإليهما حتى نهاية شباط/فبراير.

وكان وفد كردي قد زار بغداد، الأسبوع الماضي، سبقته زيارة وفد حكومي عراقي إلى أربيل، في ما يبدو وكأنه رغبة من طرفي الأزمة في حلحلة المشاكل.

وتهدف هذه الزيارة، الأرفع مستوى لوفد كردي منذ اندلاع الأزمة، إلى التباحث في شأن إدارة الحدود البرية مع إيران وتركيا ورفع الحظر عن الرحلات الجوية الخارجية من مطاري الإقليم.