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العبادي يتعهد بإعادة النازحين لمناطقهم قبل الانتخابات

المصدر: دبي - قناة العربية
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تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي العمل على تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع عودة مئات الآلاف من النازحين لمناطقهم، وذلك قبل الموعد المحدد لإجراء #الانتخابات البرلمانية والمحلية في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء العبادي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ميروسلاف ينشا، في العاصمة #بغداد.

وجدد العبادي وفقا لبيان صادر عن #الحكومة_العراقية، التزام حكومته بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية.

من جانبه، أشار ينشا إلى دعم المجتمع الدولي للعراق، وتنسيق العمل المشترك مع حكومته، بما يسهم في إعادة الإعمار والاستقرار للبلاد.

كلمات دالّة

#العبادي, #الانتخابات, #بغداد, #الحكومة العراقية

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