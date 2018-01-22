العراق.. مرسوم جمهوري يحدد موعد الانتخابات في 12 مايو

صدر مرسوم جمهوري، الاثنين، بتحديد موعد الانتخابات في العراق يوم 12 مايو القادم، فيما أعلن البرلمان العراقي موافقته على إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 مايو، بعد جدل وانسحابات متتالية في الأيام الماضية، حاسماً الجدل بشأن التأجيل، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

وجاء في المرسوم: "إستنادا الى أحكام المادتين (56) و(73 - سابعاً) من الدستور، والبند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، تم تحديد 12 مايو/ أيار لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أعلنت الأحد عدم جواز تغيير موعد الانتخابات، مقدمة بإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده المقرر.

وهي بذلك أنهت الجدل داخل قبة البرلمان حول مسألة التأجيل الذي استمر لأسابيع داخل أروقة البرلمان وخارجه، بسبب مطالبة كتل سنية وكردية تأجيل الانتخابات، بسبب أعداد النازحين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم ومناطقهم.

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري كان أكد خلال رئاسته لاجتماع ضم قادة الكتل السياسية، الأحد، أن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات من عدمه وعلى جميع الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها والتوافق على إمرار القوانين المهمة ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي".