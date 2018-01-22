بسبب الحظر.. شاهد كيف وصلت "العربية" إلى كردستان العراق

باتت الرحلة إلى إقليم #كردستان_العراق شاقة بعد قرار #بغداد حظر الرحلات الجوية الدولية إلى الإقليم على إثر الاستفتاء الذي نظمه في 25 من سبتمبر.

لكن موفدة "العربية" إلى الإقليم خاضت تجربة الوصول إلى كردستان عن طريق أحد المعابر البرية التركية مع الإقليم.

ووثقت هذه التجربة كاملة من هاتفها المحمول كما حيت الأكراد بلغتهم.

حصلت الزميلة على تأشيرات من حكومة إقليم كردستان لكنها لا تخول لها الدخول عبر مطار بغداد.

ووصلت إلى مطار صبيحة في اسطنبول، وكان عليها الانتظار إلى حين موعد الرحلة الثانية وهي داخلية إلى مطار شيرناك.

وعلى الطائرة التقت الكثير من الأكراد الذين يسافرون على متن هذه الرحلة للوصول إلى الإقليم.

ومن مطار شيرناك اتجهت إلى معبر خابور من الجهة التركية وإبراهيم الخليل من جهة الإقليم وهو يعتبر من أكبر وأهم المعابر التجارية في العراق.

وبعد رحلة شاقة استغرقت أكثر من 20 ساعة على متن رحلتين جويتين سلكت "العربية" طريقا بريا حتى الوصول إلى معبر إبراهيم الخليل في كردستان.

الإرهاق لم ينته بوصول المعبر لكن الوصول إلى أربيل يحتاج إلى أكثر من 4 ساعاتٍ إضافية.