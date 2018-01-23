العراق.. قانون الانتخابات يشعل خلافات جديدة

كشف مقرر البرلمان العراقي، النائب نيازي معمار أوغلو، عن إمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، كونها غير دستورية، مؤكداً أن النص الدستوري لم يحدد نوعية التحصيل الدراسي للنواب.

وتعقيباً على هذا القرار، أشار النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، إلى وجود 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، التزام الحكومة بجميع واجباتها نحو ضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال الحديثي إن النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم سيحصلون على البطاقة الانتخابية، موضحاً أن الأرقام تتحدث عن عودة أكثر من مليونين ونصف المليون نازح إلى مناطقهم.

كما ذكرت مصادر "الحدث" أن البرلمان سيذهب للتصويت بدمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في الثاني عشر من أيار/مايو. أما الموازنة، فقد تطيح الخلافات الحادة حول حصة إقليم كردستان والتخصيصات المالية للمناطق المحررة بالتصويت عليها.