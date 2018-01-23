تركيا تستهدف "العمال الكردستاني" شمال العراق

شنَّ الجيش التركي غارات جوية على مقاتلين أكراد شمال #العراق، الاثنين، وفق ما أعلنت رئاسة الأركان في بيان نشرته الثلاثاء.

وجاء في بيان الجيش أن الغارات استهدفت عناصر من #حزب_العمال_الكردستاني كانوا يعدون لهجوم على قواعد للقوات الأمنية التركية على الحدود بين البلدين.

وتابع البيان أن ملاجئ ومخابئ أسلحة دمرت خلال الغارات التي وقعت في منطقة الزاب شمال العراق.

ويأتي الإعلان في الوقت الذي أطلقت فيه #تركيا السبت عملية في شمال سوريا لطرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة "إرهابية".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب بأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً مسلحاً على الأراضي التركية منذ عام 1984.

وغالباً ما تتعرض القواعد الخلفية لحزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية بشمال العراق لغارات جوية من تركيا التي تتوغل بشكل دوري في هذه المناطق.