العبادي: كردستان سيسلم النفط بالكامل للحكومة الاتحادية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن موافقة إقليم كردستان على تسليم النفط بالكامل إلى الحكومة الاتحادية.

وأضاف العبادي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، الخميس، أن إعادة إعمار العراق قد تكلف أكثر من 100 مليار دولار، وأنها ستتطلب استمرار دعم بغداد لتخفيضات إنتاج النفط.

وكان العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان أكدا خلال مشاركتهما في المنتدى على أهمية إعادة تفعيل جميع السلطات الاتحادية بالإقليم.

وكانت مسألة تصدير النفط من قبل كردستان شكلت "مشكلة رئيسية" مع بغداد على مدى أشهر منذ الاستفتاء الشهير الذي جرى في سبتمبر 2017 من أجل استقلال الإقليم العراقي.

وفي أواخر السنة الماضية 2017، أكدت لجنة النفط والطاقة في #البرلمان_العراقي أن إقليم كردستان لا يزال يصدر النفط الخام دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، ونبهت إلى أن كميات من نفط الإقليم تهرب إلى دول جوار و #إسرائيل بشكل مستمر.

وقال النائب علي معارج، رئيس اللجنة في بيان "إن #إقليم_كردستان لا يزال مستمراً في تصدير نفطه دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية"، وكشف رئيس اللجنة "أن المعلومات الواردة إلينا من مصادر حكومية وإعلامية تؤكد أن هناك عمليات تهريب لنفط الإقليم إلى دول جوار و#إسرائيل ".