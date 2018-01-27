أربيل تنفي تصريحات العبادي.. "مسألة النفط عالقة"

نفى نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قباد طالباني، تصريحات رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بشأن موافقة أربيل على تسليم النفط إلى بغداد مقابل صرف رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم.

وكشف مصدر حكومي، الجمعة، أن وفداً كردياً هاماً سيصل بغداد الأسبوع المقبل لاستكمال المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وأكد المصدر أن المفاوضات ستشمل الملف النفطي وبقية الملفات العالقة بعد إعلان البرلمان في ديسمبر العام الماضي أن إقليم كردستان لا يزال يصدر النفط الخام دون علم الحكومة الاتحادية وموافقتها، لافتاً إلى تصدير كميات من نفط الإقليم إلى دول الجوار وإسرائيل بشكل مستمر".

وكان العبادي أعلن قبل يومين عن موافقة إقليم كردستان على تسليم النفط بالكامل إلى الحكومة الاتحادية.

كما أكد كل من العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان خلال مشاركتهما في المنتدى القتصادي العالمي في دافوس على أهمية إعادة تفعيل جميع السلطات الاتحادية بالإقليم.

وكانت مسألة تصدير النفط من قبل كردستان شكلت "مشكلة رئيسية" مع بغداد على مدى أشهر منذ الاستفتاء الشهير الذي جرى في سبتمبر 2017 من أجل استقلال الإقليم العراقي.

