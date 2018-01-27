العراق.. مسعود بارزاني يلوح باستعادة كركوك

لوّح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، باستعادة محافظة كركوك إلى حكم إقليم #كردستان، رافضاً في الوقت ذاته اللجوء إلى الخيار العسكري أو القوة لاستعادتها.

وقال بارزاني في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة، إن استيلاء القوات العراقية والحشد الشعبي على مدينة #كركوك سيساعد تنظيم #داعش على تجميع قواته والعودة إليها.

إلى ذلك، اعتبر أن شعب كردستان والمجتمع الدولي يعرف من خان كركوك".

وبشأن سيطرة القوات العراقية والحشد على المناطق المتنازع عليها بين الإقليم وبغداد، قال الزعيم الكردستاني "لقد تعرضنا لخيانة داخلية".

كما شدد على أنه غير نادم على إجرائه الاستفتاء للاستقلال عن العراق.

يذكر أن إقليم كردستان العراق كان أجرى في 25 أيلول 2017 استفتاء للاستقلال، حيث أيد فيه 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق، إلا أن الحكومة العراقية لم تعتبر الاستفتاء قانونياً، وشنت في 16 أكتوبر حملة عسكرية استعادت من خلالها المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، من بينها محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وأعلن مسعود بارزاني أواخر أكتوبر 2017 تنحيه عن السلطة بعد سقوط "حلم الدولة" إثر استفتاء سبتمبر.