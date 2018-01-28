إصابة بليغة لموظف أممي بانفجار وسط الموصل

أصيب موظف تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) بجراح خطرة جراء انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال #العراق.

وأوضح الرائد ثائر الحداد، من شرطة #نينوى، لوكالة "الأناضول"، أن فريقا من منظمة(undp) كان يشرف على أعمال التنظيف ورفع الأنقاض في منطقة #السرجخانة وسط #الموصل، عندما انفجرت عبوة ناسفة، ما أسفر عن إصابة موظف بجراح.

ولفت إلى أن فريقا طبيا خاصا سارع بنقل المصاب إلى وحدة العناية المركزة وتقديم العلاج اللازم له، إلا أن حالته الصحية ما زالت غير مستقرة.

وفي سياق متصل، ذكر الحداد أن فرق الهندسة التابعة للجيش العراقي أبطلت مفعول 4 عبوات ناسفة على ضفاف نهر دجلة قرب موقع المشفى الجمهوري دون تسجيل إصابات بشرية تذكر.