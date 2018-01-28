مسؤولون في كردستان: لا نية لمهاجمة كركوك

نفى مسؤولون في إقليم كردستان العراق أي نية لمهاجمة محافظة كركوك.

وأكد السكرتير العام للحزب الديمقراطي، فاضل ميراني، ورئيس أركان البيشمركة الكردية، الفريق جمال مصطفى، أن هناك تفاهمات سياسية بين كردستان وبغداد وحوارات مكثفة للتقارب وحل الأزمة بينهما.

وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس #إقليم_كردستان السابق، مسعود بارزاني، قد أشار إلى إمكانية ضم كركوك إلى الإقليم مجدداً دون استخدام القوة ضد القوات الاتحادية.

ويبقى مصير كركوك، ذات التنوع السكاني، مرهوناً بالتوافقات السياسية، بل أكثر الملفات جدلاً وخلافاً بين #بغداد و #أربيل، فالأطماع تتركز لكونها ثاني المحافظات العراقية من حيث الثروة النفطية.