ضبط خلية تزوير وثائق لتسهيل تنقلات عناصر داعش بالموصل

ألقت أجهزة الأمن العراقية، اليوم الأحد، القبض على 8 أشخاص ضمن خلية مختصة بتزوير وثائق لصالح عناصر تنظيم #داعش الإرهابي، بحسب مصدر أمني.

وقال الملازم إياد حسين العسلي لوكالة "الأناضول" إن مديرية أمن #نينوى نجحت في تتبع والقبض على خلية مكونة من 8 أفراد تخصصوا في تزوير أوراق ثبوتية ومستمسكات رسمية لصالح بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتسهيل تنقلاتهم داخل مدينة #الموصل وتجنب القبض عليهم.

وأضاف: "تم ضبط العديد من الأختام المزورة، ونماذج مزورة من المستمسكات العراقية الرسمية، وإحالة المتهمين للتحقيق".

وبحسب العسلي، فإن أحد المتهمين اعترف بأنه سبق أن زور العشرات من الوثائق الرسمية لعناصر داعش الذين يتخفون خلف أسماء مستعارة، منوهاً إلى أن عمليات الملاحقة ستستمر للقبض على حاملي تلك الوثائق.

ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود تنظيم داعش في الموصل مركز محافظة نينوى (شمالا)، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا نائمة في بعض مناطق محافظة نينوى.

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، تحرير كامل المحافظة بعد قتال استمر تسعة أشهر لطرد التنظيم الذي كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.