مقتل 3 أشخاص في هجومين منفصلين بديالى وصلاح الدين

قُتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بجروح، بينهم آمر فوج بالشرطة العراقية، الأحد، في تفجير وهجوم مسلح وقعا بمحافظتي #صلاح_الدين (شمالا)، وديالى (شرقا).

وقال النقيب في قيادة عمليات صلاح الدين في الجيش العراقي سعد محمد لوكالة "الأناضول"، إن "منزلاً مفخخاً في منطقة مطيبيجة، شمال مدينة #تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، انفجر عندما داهمته قوة من فوج سوات (قوات التدخل السريع بوزارة الداخلية) يقودها آمر الفوج العقيد كريم العبود".

وأشار محمد أن الانفجار أسفر عن مقتل عنصر من القوة وإصابة 6 آخرين بينهم آمر الفوج.

ولفت إلى أنه يشتبه بأن مسلحين من تنظيم #داعش لإرهابي قاموا بتفخيخ المنزل.

وفي #ديالى، أفاد النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري لـ"الأناضول"، بأن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة مدنية يستقلها مدنيين أحدهما محامي على الطريق الرئيس باتجاه قضاء بلدروز (60 كلم شرق بعقوبة مركز ديالى)، مما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وذكر الشمري أن قوة من الجيش والشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، ونقلت جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين في محافظتي صلاح الدين وديالى، لكن مسؤولين عراقيين يوجهون أصابع الاتهام عادة بالوقوف وراء مثل تلك الهجمات إلى تنظيم داعش.

واستعادت القوات العراقية الشهر الماضي، آخر معقل لتنظيم داعش في البلاد، وتشن منذ ذلك الوقت حملة عسكرية لتطهير المناطق الصحراوية والنائية من فلول التنظيم.

لكن التنظيم المتطرف لا يزال لديه خلايا نائمة منتشرة في معظم أرجاء #العراق.

وتقول قيادات عسكرية عراقية إن داعش بات يعتمد على نحو متزايد على الهجمات الخاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال وغرب البلاد في 2014.