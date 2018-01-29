العبادي لـ"العربية": هذا سبب الخلاف مع المالكي

قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن الخلافات التي دارت مؤخرا وسط حزب "الدعوة" كانت بسبب رفض نوري المالكي خوض العبادي الانتخابات باسم حزب "الدعوة"، معتبراً أنه إذا تم ذلك فإنه سيعني أن يكون المالكي خارج الحزب، حيث إنه لن يرضاها لنفسه.

وأضاف العبادي، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أنه لم يكن هناك أي خلاف حول رئاسة الوزراء أو ما شابه، لكن الخلاف كان حول مصلحة الحزب ومن يخوض الانتخابات باسم الحزب.

وأشار إلى أن الأمر انتهى إلى إلغاء اسم الحزب من قائمة الأحزاب المشاركة بالانتخابات.

يذكر أن المقابلة الكاملة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ستبث ضمن برنامج "مع تركي الدخيل"، اليوم الاثنين 16:00 بتوقيت غرينتش (السابعة مساء بتوقيت السعودية).