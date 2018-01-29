العبادي للعربية: إصرارنا على الانتخابات التزام بالدستور

فند رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال مقابلة خاصة مع "العربية" ضمن برنامج #مع_تركي_الدخيل الاتهامات التي طالته من أحزاب وساسة عراقيين حول تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أنه ملتزم بما أقره الدستور.

وقال العبادي خلال المقابلة، إن الخلافات التي دارت مؤخراً وسط حزب الدعوة كانت بسبب رفض نوري المالكي خوض العبادي الانتخابات باسم حزب الدعوة، لينتهي الأمر إلى إلغاء اسم الحزب من قائمة الأحزاب المشاركة بالانتخابات.

ومؤخراً، نشب خلاف بعد قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، إلا أن مقرر #البرلمان_العراقي كشف عن إمكانية الطعن في القانون، مؤكداً أن النص الدستوري لم يحدد نوعية التحصيل الدراسي للنواب.

وتعقيباً على هذا القرار، أشار النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، إلى وجود 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، التزام الحكومة بجميع واجباتها نحو ضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

المقابلة الكاملة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ستبث ضمن برنامج "مع تركي الدخيل" الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (السابعة مساء بتوقيت السعودية).