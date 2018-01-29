شاهد.. "العربية" تدخل مدينة الموصل المنكوبة

دخلت "العربية" مدينة الموصل المنكوبة ورصدت مشاهداتها لإعادة الاستقرار تحت رايات الحشد الشعبي، في ظل تأكيدات رسمية بوجود خلايا نائمة لتنظيم #داعش.

وتجولت موفدة "العربية" في برطلة حيث بدأ المواطنون بالعودة إلى منازلهم. كما دخلت سوق الجمعة المكتظ بالرواد. ورغم أن أكثر من نصف مليون مواطن من الموصل لم يعودوا إلى منازلهم لكن اللافت هو غياب مظاهر إعادة الإعمار في المدينة.

وأكد رئيس مجلس محافظة نينوى أنه تم إعادة ما يقارب 60% من الخدمات المتمثّلة بالكهرباء والماء، لكن إعادة الإعمار تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة.

كما تحفظ قيادة عمليات نينوى والحشد الشعبي والعشائري والشرطة المحلية أمن محافظة نينوى، إضافة إلى الشرطة الاتحادية من الجانب الأيمن من المدينة.

وينصب العمل على إعادة الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، إضافة إلى التصدي لآثار "داعش" الفكرية والعسكرية إعلامياً وتوجيهياً.