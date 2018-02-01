أربيل: اتفاق مبدئي مع بغداد حول 6 نقاط خلافية

أعلنت حكومة #إقليم_كردستان عن التوصل مع #بغداد إلى اتفاق مبدئي حول ست نقاط خلافية.

وذكر المتحدث باسم حكومة كردستان أنه تم الاتفاق مبدئياً على النقاط مع وفد بغداد الذي زار أربيل على مدار أسبوعين، وتم توقيع محضر الاتفاق بين الطرفين، موضحاً أنه تم إرسال نسخة من المحضر إلى بغداد من أجل أن يصادق عليها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إلا أنه لم يتم تحديد أي موعد لرفع الحظر الجوي عن مطارات إقليم كردستان.

وكان العبادي، قد استقبل في كانون الثاني/يناير الماضي، في بغداد، وفداً رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان، #نيجرفان_بارزاني، لبحث سبل حل الأزمة العالقة بين بغداد وأربيل، وفقاً لبيان رسمي.

وضم الوفد الكردي نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، ورئيس ديوان رئاسة الإقليم السابق، فؤاد حسين.

وأشار البيان الصادر عن رئاسة الحكومة العراقية إلى أن الطرفين ناقشا "مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية وحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية والإقليم وفق الدستور".

كما أكد العبادي خلال اللقاء "وحدة وسيادة العراق، وأن مواطني الإقليم جزء من الشعب العراقي"، مشدداً على "أهمية إعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الإقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات"، وفق المصدر.