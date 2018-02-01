العراق.. مخاوف أميركية لترشح قادة من "الحشد" للانتخابات

أفادت مجلة فورين بوليسي بوجود مخاوف أميركية متواصلة، إزاء ترشح قادة من ميليشيا #الحشد_الشعبي في الانتخابات العراقية المقبلة.

ونقلت المجلة عن السفير الأميركي السابق لدى العراق أن ترشيح زعماء من الميليشيات إلى الانتخابات جزء من سياسة #إيران الكبرى في المنطقة، خصوصاً أن بعض فصائل الحشد، مثل منظمة بدر، هي من الطابور الإيراني الخامس، على حد وصفه.

وصدر مرسوم جمهوري، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، بتحديد موعد الانتخابات في #العراق يوم 12 أيار/مايو القادم، فيما أعلن البرلمان العراقي موافقته على إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا التاريخ.

وجاء في المرسوم: "استناداً إلى أحكام المادتين (56) و(73 - سابعاً) من الدستور، والبند (ثالثاً) من المادة (7) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، تم تحديد 12 مايو/أيار لسنة 2018 موعداً لإجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة، وعلى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم.