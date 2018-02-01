مقتل 49 من "العمال الكردستاني" بقصف تركي شمال العراق

أعلن الجيش التركي، الخميس، مقتل 49 مسلحا من حزب #العمال_الكردستاني، بعد أن قصفت طائرات تركيا 19 هدفاً للحزب في شمال #العراق، الاثنين.

وقال الجيش في بيان مكتوب إن ضربتين جويتين استهدفتا مناطق أسوس وقنديل والزاب وأفاسين باسيان وهاكورك الاثنين.

ودمر الجيش ملاجئ ومخابئ ومخازن أسلحة لحزب العمال الذي يعتقد أنه كان يعد لهجوم على مواقع حدودية تركية، وفق البيان.

ويشن حزب العمال الكردستاني تمرداً جنوب شرقي #تركيا منذ الثمانينيات، وتصنفه أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألفاً في الصراع.