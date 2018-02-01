جالت كاميرا "العربية" على خط التماس بين البيشمركة والقوات العراقية في سهل نينوى شمال الموصل، وتحديداً في جبال بعشيقة آخر نقطة سيطرة للوحدات الكردية.

"العربية" التقت قائد محور بعشيقة في البيشمركة، الذي أكد تمسكهم بحدود عام 2014 وعدم التراجع إلى خط عام 2003.

البيشمركة كانت سابقاً في بعشيقة وبرطلة وحول الموصل، إلا أنها تراجعت بعد الاستفتاء ثمانية 8 كيلومترات في سهل نينوى وباتت تتمركز في جبال بعشيقة. ويؤكد قائدُ هذه المنطقة اللواء بهرام ياسين أنهم لن يتراجعوا أكثر، مؤكداً أنه "إذا ما أصروا على ذلك فعلى العبادي العودة إلى لندن حيث أتى، والمالكي إلى دمشق وعمار الحكيم والبقية إلى قم وطهران".

ويراقب اللواء بهرام تحركات ميليشيا الحشد التي تظهر أعلامها بوضوح إلى جانب العلم العراقي. هذه الميليشيات لا تبعد أولى نقاط سيطرتِها أكثر من 3 كيلومترات. في حين تبدو قوات البيشمركة متأهبة ومستعدة تحسباً لأي تحرك.

الحكومة المركزية تريد السيطرةَ على هذه المناطق، وفق بهرام، الذي أكد أن قوات البيشمركة جاهزة للقتال إذا فرض عليها الأمر.

قادة البيشمركة يؤكدون أنهم لن يسمحوا لميليشيا الحشد الشعبي والجيش العراقي بالتقدم شبراً واحداً باتجاه الخطوط المرسومة حالياً، ويؤكدون أنهم في انتظار الحوار السياسي لحلحلة المشاكل وتطبيق المادة 140 من الدستور واستعادة الأراضي التي خسروها بشكل مؤقت.