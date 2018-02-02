اجتماع الصدر والحكيم.. تفاهمات انتخابية كبيرة

كشف القيادي في تيار الحكمة، صلاح العرباوي، عن وجود تفاهمات انتخابية وصفها بالكبيرة جداً بين كتلته التي يرأسها #عمار_الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة #مقتدى_الصدر.

وقال العرباوي عقب اجتماع للصدر والحكيم في النجف، إن هناك تفاهمات عميقة وستفضي إلى نتائج ما بعد الانتخابات وفق برنامج وطني.

وكان ائتلاف النصر وتيار الحكمة قد أصدرا بياناً مشتركاً، في كانون الثاني/يناير الماضي، بشأن خوض الانتخابات النيابية العراقية المقبلة.

وقرر الائتلاف، بقيادة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، والتيار، بقيادة عمار الحكيم، خوض الانتخابات بقائمتين انتخابيتين مختلفتين.

كما أكد الطرفان استمرار تعاونهما والحرص على العلاقة الإيجابية بينهما، وشددا على ضرورة العمل على خوض حملة انتخابية نزيهة، وتهيئة أجواء سليمة لاختيار الممثلين الأنسب في مجلس النواب ومجالس المحافظات، وفق البيان.

وسيلتقي الجانبان بعد الانتخابات، بحسب البيان، في إطار تحالفات أوسع لتشكيل الحكومة.