العبادي: حصة البيشمركة في الموازنة ثابتة دون تغيير

اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، أن نسبة الـ17% من الموازنة التي كانت تُمنح لـ #إقليم_كردستان مجرد اتفاق سياسي، مؤكداً أن حصة البيشمركة في الموازنة ثابتة دون تغيير.

وقال العبادي إن المخصصات الموجودة في #العراق لا تكفي لجميع العراقيين، موضحاً أن نسبة الـ17% مجرد اتفاق سياسي كان معمولاً به في السابق.

وبعد فشل البرلمان العراقي في إقرار الموازنة المالية خلال جلسته الأخيرة والإعلان عن جلسة لاحقة لمناقشتها مجدداً، طالب النائب عن التحالف الكردستاني، زانا سعيد، الأربعاء، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بتهمة تمرير القراءة الأولى للموازنة دون تحقيق النصاب القانوني للنواب الحاضرين وتسييس قرارات البرلمان لصالح كتل معينة.

وأوضح سعيد أن انسحاب الكتل الكردية من جلسة مجلس النواب جاءت بسبب مشروع الموازنة، الذي تضمن عدة نقاط تمس الحقوق الدستورية لكردستان.