العراق..بدء تطهير صحراء الأنبار والرطبة باتجاه السعودية

أعلن قائد عمليات الأنبار، اللواء الركن محمود الفلاحي، عن انطلاق عملية تطهير واسعة لصحراء الأنبار والرطبة باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة.

وقال الفلاحي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود، بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، يهدفون من خلال هذه العملية إلى تدمير مخابئ "داعش" ومنازلهم في الصحراء الغربية للأنبار، التي لجأ إليها عدد من عناصر "داعش" بعد هروبهم من المدن التي استردتها القوات العراقية.

يذكر أن القوات العراقية أكملت تحرير جميع أراضي البلاد من سيطرة "داعش"، نهاية العام الماضي، فيما تواصل تلك القوات ملاحقة عناصر من "داعش" فروا من المدن المحررة الى الصحراء لإعادة نشاطهم من جديد فيها.

وكان رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم الجاف، أعلن مؤخراً أن حوالي مليونين و500 ألف نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة في العراق.