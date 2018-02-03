برلمانيون: "داعش" يعيد تنظيم صفوفه لشن هجمات جنوب كركوك

حذر برلمانيون عراقيون من تزايد خطر "داعش" في محافظة كركوك ومحاولات عناصر التنظيم إعادة ترتيب صفوفهم من جديد لشن عمليات إرهابية.

فيما قللت مصادر أمنية وعسكرية من دقة الخبر، وأشارت إلى أن وحدات خاصة من القوات الحكومية بدأت عمليات عسكرية لملاحقة خلايا "داعش" النائمة جنوب مدينة كركوك في المناطق المفتوحة بمحيط قضاء الحويجة، أسفرت عن مقتل عناصر من التنظيم وتدمير أسلحة ومتفجرات.

يُذكر أن القوات العراقية أكملت تحرير جميع أراضي البلاد من سيطرة "داعش" نهاية العام الماضي، فيما تواصل تلك القوات ملاحقة عناصر من التنظيم المتطرف فروا من المدن المحررة إلى الصحراء لإعادة نشاطهم من جديد فيها.