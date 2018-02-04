سجال جديد في العراق.. يرفع شعار "من أين لك هذا؟"

أعلن برلمانيون عراقيون، السبت، عن مناقشة قانون جديد عنوانه "من أين لك هذا" لمحاربة الفساد والبت في الشبهات التي تدور حول سرقة المال العام، لكن الأمر يواجه حملة من نواب ومسؤولين حكوميين لعرقلته.

وسيعيد القانون في حال إقراره من قبل المؤسسة التشريعية إلى خزينة الحكومة العراقية مبالغ كبيرة تقدر بمئات مليارات الدولارات.

وعلى الرغم من أن القانون لا يزال محل بحث في #البرلمان_العراقي، فإن تطبيقه بحسب السلطات يهدد بفضح ملفات الفساد بين النواب والمسؤولين العراقيين، وهو ما يفسر الحملة الساعية لوقفه.

وبحسب مسودة القانون فإنه سينطبق على الموظفين من درجة مدير عام، وسيعتبر الأرصدة الشخصية لهؤلاء محل شبهات إذا كانت لا تتناسب مع ما يتقاضاه المسؤول أو الموظف.

كما يحتم القانون على المسؤولين في الدرجات العليا تقديم كشف الذمة المالية بشكل واضح، ويعاقب من يتخلف عن تقديم هذا الكشف بوقف راتبه.

يذكر أن مراقبين يرجحون أن تعيد هذه القوانين في حال إقرارها وتطبيقها إلى خزينة العراق نحو 500 مليار دولار، تقول #الحكومة_العراقية إنها في أمس الحاجة لها لإعادة إعمار العراق بعد القضاء على #داعش.