لأول مرة منذ 4 أعوام.. العرب والأكراد إلى صلاح الدين

أشرفت الحكومة العراقية والقوات الاتحادية، بعد تسلمها الملف الأمني لقضاء طوزخرماتو ومناطق شرق تكريت في صلاح الدين، على عودة نحو 3 آلاف عائلة نازحة من العرب السنة والأكراد إلى #طوزخرماتو وناحية سليمان بيك، وفق محافظ صلاح الدين.

ويشهد القضاء، للمرة الأولى منذ 4 أعوام، عودة العرب والأكراد إلى مناطقهم بعد خضوعه لصراع دموي بين قوات البيشمركة وميليشيات الحشد الشعبي، حتى وصف بأنه خارج سلطة الدولة العراقية.

وطالب قائممقام القضاء الحكومة المركزية بالمساعدة والإبقاء على القوات الاتحادية لتأمين المنطقة.

وإلى الجنوب من #تكريت حيث قضاء بلد وناحية عزيز بلد، ذات التركيبة السكانية المختلطة، عادت نحو 300 عائلة خلال أسبوع واحد، رغم الخلافات بين العشائر السنية والشيعية بعد طرد تنظيم #داعش.

وبالرغم من إعلان الأمم المتحدة عودة نحو مليونين ونصف مليون نازح إلى مناطقهم، أفادت وزارة الهجرة والمهجرين بتعذر عودة أكثر من مليونين آخرين.

وأياً كانت الأرقام والأعداد المعلنة، يشكل ملف النازحين التحدي الأكبر للانتخابات العراقية المقبلة.