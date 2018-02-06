لائحة عراقية جديدة لمطلوبين بينهم البغدادي ومتطرفون عرب

نشرت السلطات العراقية، الثلاثاء، قائمة جديدة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبين دوليا"، وعلى رأسهم زعيم تنظيم داعش أبو بكر #البغدادي وخمسة مواطنين عرب.

وكانت #السلطات_العراقية نشرت السبت للمرة الأولى، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي #داعش والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق صدام حسين.

وقال مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن هذه الأسماء "أكثر خطورة من القائمة الأولى، وهؤلاء مطلوبون للقضاء الدولي وليس القضاء العراقي فقط".

وأضاف المسؤول أن هؤلاء المدرجة أسماؤهم "اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة والإنتربول الدولي".

وتضم القائمة تسعة عراقيين وخمسة من جنسيات عربية.

وأبرز المطلوبين هو زعيم تنظيم داعش إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي المعروف بأبي بكر البغدادي، والمولود في العام 1971. والبغدادي متوار عن الأنظار منذ انهيار التنظيم في #العراق وخسارته جميع الأراضي التي سيطر عليها في العام 2014 .

ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي ينحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزا للتنظيم خلال فترة استيلائه على مساحات شاسعة من البلاد.