العراق.. مناشدة أممية بتوفير الدعم لإعمار القطاع الصحي

ناشدت منظمة يونيسف الجهات المانحة توفير 17 مليون دولار لدعم إعادة بناء المرافق الصحية للأطفال في #العراق. وتأتي هذه المناشدة قبل أسبوع واحد من مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت.

وكشفت يونيسف، في تقرير لها، عن أن نحو 750 ألف طفل في الموصل والمناطق المحيطة بها يكافحون للحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وأن هناك نقصاً حاداً في الأدوية المنقذة للحياة.

كما أشارت إلى أن هناك أقل من 10% من مجموع المرافق الصحية في محافظة نينوى تعمل بكامل طاقتها، فيما تُستَنزف طاقات المرافق الأخرى إلى أقصى الحدود.

وشددت المنظمة على ضرورة أن يتم ضمان توفير الخدمات الأساسية للعائلات التي بدأت تعود إلى الموصل، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية المتخصصة للأطفال المتأثرين بالعنف.

ووصف التقرير وضع نظام الرعاية الصحية الراهن في العراق بالمروع، موضحاً أن ذلك أدى إلى انقطاعٍ حاد وواسع في إيصال الخدمات الصحية الأساسية للأطفال والأسر.