البنتاغون: العراق زود الحشد بأسلحة أميركية مخصصة للجيش

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن أسلحة أميركية بينها دبابات "ابرامز" مخصصة للجيش العراقي، استخدمت من قبل الحشد الشعبي الذي وصفته بأنه "مؤيد لإيران" في المعارك ضد داعش، قبل إعادتها للجيش.

وقال أريك باهون، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحافية، الجمعة، إن "الدبابات من نوع (ابرامز ام1) بيعت للحكومة العراقية في السنوات العشر الأخيرة في إطار برنامج مبيعات عسكرية تديره الخارجية الأميركية".

وتابع باهون قائلاً إنه "بموجب الاتفاق مع واشنطن، لا ينبغي أن تستخدم هذه الدبابات إلا من الجيش العراقي، لكن اكتشفنا أن معدات أميركية المصدر بما فيها دبابات ابرامز وجدت عدة مرات بأيدى بعض مجموعات قوات الحشد الشعبي .