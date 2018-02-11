ربع أطفال العراق يعانون من الفقر بعد الحرب على "داعش"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأحد، إن طفلاً من بين كل 4 أطفال في العراق يعيش في فقر فيما يحتاج 4 ملايين طفل للمساعدة كنتيجة للحرب في بلادهم على تنظيم "داعش".

وقالت "يونيسيف" في بيان، إن الأمم المتحدة تحققت من وقوع 150 هجوماً على منشآت تعليمية، و50 هجوماً على مراكز صحية وموظفيها منذ 2014. وأضافت أن نصف مدارس العراق بحاجة إلى إصلاح فيما تعطلت العملية التعليمية لأكثر من 3 ملايين طفل.

وأعلن العراق النصر على "داعش" في ديسمبر/كانون الأول باستعادة كل المناطق التي سيطر عليها التنظيم في عامي 2014 و2015. ويسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية تقدر بمئة مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والزراعة في إطار خطة لإعادة بناء مناطق في البلاد وإنعاش الاقتصاد.

وتستضيف الكويت مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار العراق من 12 إلى 14 فبراير/شباط.

وقال جيرت كابيلير، المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الأطفال هم مستقبل العراق".

وتابع قائلاً: "مؤتمر الكويت من أجل العراق الذي يعقد هذا الأسبوع فرصة لقادة العالم لإظهار استعدادنا للاستثمار في الأطفال واستعدادنا للاستثمار في إعادة بناء عراق مستقر".

وقال مسؤولون أميركيون وغربيون إن الولايات المتحدة، التي تقود تحالفاً دولياً زود العراق بدعم جوي أساسي في حربه على "داعش"، لا تعتزم المساهمة بأي أموال لإعادة إعمارالعراق خلال مؤتمر الكويت.